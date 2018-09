Postes Canada et le syndicat se rencontrent

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les têtes dirigeantes de Postes Canada et du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) doivent se voir en fin de semaine pour déterminer la suite des choses. Selon le STTP, qui affirme n’avoir reçu aucune réponse de la société d’État à sa contre-offre déposée le 14 septembre, son président, Mike Palecek, doit se réunir avec la p.-d.g. par intérim de l’entreprise, Jessica McDonald, « pour voir comment [les parties] pourraient aller de l’avant ». Le syndicat et l’employeur discutent depuis 2017. Les parties ont le droit de déclencher une grève ou un lockout depuis le 26 septembre. Le STTP représente environ 50 000 employés.