Le président argentin promet «des temps difficiles»

Buenos Aires — L’Argentine s’est engagée devant le FMI à réduire son déficit budgétaire, afin de sortir la troisième économie d’Amérique latine de la crise, une politique d’austérité qui va affecter la population, a averti le président Mauricio Macri. « Nous avons des mois difficiles devant nous. Mais notre objectif reste le même, toujours, toujours réduire la pauvreté […] Nous savions que ce ne serait pas facile, nous sommes convaincus que c’est l’unique voie », a déclaré M. Macri au lendemain de l’annonce d’un prêt du FMI à l’Argentine de 57 milliards de dollars. La pauvreté a augmenté au premier semestre 2018 en Argentine, se situant à 27,3 %, contre 25,7 % au second semestre 2017, selon un rapport de l’Institut national de statistiques (Indec). L’inflation atteindra plus de 40 % sur l’année 2018, entraînant une dégradation considérable du pouvoir d’achat des Argentins. L’année devrait se terminer avec une récession de 2,4 %, qui se traduit par une augmentation du chômage. L’Argentine et le FMI ont annoncé mercredi un accord pour un prêt revu à la hausse : 57 milliards de dollars au lieu des 50 prévus en juin.