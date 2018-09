La Banque Nationale élargit son partenariat avec le Crédit Agricole

En vue de faciliter les parcours bancaires de leurs clientèles canadiennes et françaises lors de leur installation sur l’une ou l’autre des rives de l’Atlantique, la Banque Nationale du Canada et le Crédit Agricole signent un partenariat au-delà du marché des entreprises qui les liaient depuis plus de 20 ans. « Partenaires depuis 1996 concernant le domaine des entreprises, la Banque Nationale et le Groupe Crédit Agricole, dans la continuité de cette première collaboration, s’entendent pour élargir ce partenariat au marché des particuliers », peut-on lire dans le communiqué.