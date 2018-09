L’OMC appelle à la «retenue»

Genève — L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a abaissé jeudi sa prévision de croissance pour le commerce mondial en 2018 et 2019, appelant les gouvernements à faire preuve de « retenue » dans un contexte marqué par une « exacerbation des tensions commerciales ». « Globalement, les risques qui pèsent sur les prévisions sont considérables », a affirmé l’OMC dans un communiqué. Selon ses dernières estimations, le commerce mondial devrait progresser de 3,9 % en volume cette année et de 3,7 % l’an prochain, alors qu’elle tablait encore en avril sur une croissance de respectivement 4,4 % et 4 %. Ces prévisions actualisées reposent sur une croissance attendue du PIB réel mondial de 3,1 % en 2018 et de 2,9 % en 2019. « Même si la croissance du commerce reste forte, ce recul témoigne de l’exacerbation des tensions que l’on observe entre les grands partenaires commerciaux », a expliqué le directeur général de l’OMC, Roberto Azevedo, dans un communiqué. « Il est plus que jamais essentiel que les gouvernements surmontent leurs divergences et fassent preuve de retenue », a-t-il ajouté, sans toutefois citer de pays.