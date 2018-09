Une autre journée de grève à la SAQ

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Les employés des magasins et des bureaux de la Société des alcools débraieront durant une autre journée, vendredi. Ces syndiqués se réuniront également pour une assemblée générale vendredi afin d’établir leur stratégie pour la suite des choses. Ils s’étaient déjà dotés d’un mandat de six journées de grève à être utilisées au moment jugé opportun. Et ils ont déjà débrayé en juillet et en août. Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ compte 5500 membres. Il est rattaché à la Fédération des employés des services publics, affiliée à la CSN. Le principal point en litige est le travail durant les fins de semaine, soit la période la plus achalandée de la semaine. L’employeur veut modifier les horaires pour s’adapter à cette réalité, ce qui cause des grincements de dents parmi les employés réguliers. Lors des dernières journées de grève, la Société des alcools avait gardé ouvertes certaines succursales, qui étaient exploitées par des cadres, et qu’elle identifiait sur son site (saq.com).