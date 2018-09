Solargise s’installe à Valleyfield

Le spécialiste des panneaux solaires Solargise Canada a annoncé mercredi s’être entendu avec la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield pour acquérir un terrain où il installera un projet dont la première phase devrait entraîner la création de 450 emplois directs. La construction de l’usine de fabrication de panneaux solaires sans plastique sur le terrain de plus de 329 000 mètres carrés devrait en elle-même nécessiter l’embauche d’environ 600 travailleurs, a indiqué l’entreprise établie à Montréal. Solargise est aussi à la recherche d’un autre terrain à Salaberry-de-Valleyfield pour y installer la deuxième phase de son projet de 2,3 milliards. Dans l’ensemble, les deux phases du projet devraient se traduire par la création de 1050 emplois directs. Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, s’est réjoui de l’arrivée du projet, qui représente selon lui « la plus importante annonce en matière de développement économique en sol campivallensien depuis les années 1960 ». La première phase du projet verra la construction de bâtiments pour la fabrication de lingots de polysilicium, de plaquettes de semi-conducteur en silicium, de cellules photovoltaïques, ainsi que des modules photovoltaïques sans plastique et de verre. Pour la deuxième phase, Solargise construira une usine de polysilicium à semi-conducteur de grade solaire 11N, des installations MgSi (silicone de grade métallurgique) et une usine de verre.