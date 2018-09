Des obstacles persistent pour ratifier l’AECG, dit une commissaire de l’UE

La commissaire européenne au commerce affirme qu’aucun calendrier n’a été établi pour la ratification complète de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. Cecilia Malmström a indiqué mercredi que des procédures internes prolongées entre certains États membres de l’Union européenne retardaient l’approbation de l’Accord économique et commercial global (AECG). L’accord est en vigueur provisoirement depuis un an. Les dispositions relatives à la protection des investisseurs, qui impliquent la création d’un nouveau système judiciaire pour résoudre les différends entre investisseurs et gouvernements, ne peuvent pas entrer en vigueur avant que les 28 États membres se soient prononcés. En juin, le ministre italien de l’Agriculture aurait déclaré que le nouveau gouvernement populiste de son pays ne ratifierait pas l’accord de libre-échange.