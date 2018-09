Grève des professionnels de Revenu Québec

Une grève frappera de nouveau Revenu Québec les 29 et 30 septembre. Ce sont les 4600 professionnels de Revenu Québec, membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), un grand syndicat indépendant des centrales. Il s’agit de la deuxième grève de week-end à Revenu Québec, puisque ces professionnels avaient déjà débrayé les 11 et 12 août. Bien qu’il s’agisse d’un week-end, le débrayage produira tout de même ses effets, puisque c’est durant cette période que des professionnels de Revenu Québec peuvent se rendre dans des restaurants et des bars pour faire des vérifications, a souligné le président du SPGQ, Richard Perron, au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne. De plus, c’est aussi durant ces périodes que se fait de l’entretien du système informatique.