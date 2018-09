La Réserve fédérale américaine hausse à nouveau ses taux d’intérêt de 0,25 point

Associated Press

La Réserve fédérale des États-Unis a haussé mercredi son taux d’intérêt directeur pour une troisième fois depuis le début de l’année, s’ajustant ainsi à la vigueur de l’économie américaine et signalant qu’elle maintiendrait la cadence graduelle de ses hausses de taux.



Le taux d’intérêt à court terme de la banque centrale — une référence pour plusieurs prêts aux consommateurs et aux entreprises — a été haussé d’un quart de point pour se retrouver entre 2 % et 2,25 %. Il s’agit de la huitième hausse des taux depuis la fin 2015.



La Fed a répété ses prévisions précédentes, voulant qu’une quatrième hausse ait lieu d’ici la fin de l’année. Trois nouvelles hausses devraient être attendues en 2019, a-t-elle ajouté.



La banque centrale a abandonné certaines expressions qu’elle utilisait depuis des années. Elle n’a ainsi pas qualifié sa politique monétaire d’« accommodante ». Selon les spécialistes, cela serait une façon de signaler qu’elle a l’intention de continuer à hausser les taux d’intérêt.



D'autres détails suivront.