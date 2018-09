Commerce: Washington, Tokyo et Bruxelles unis

Washington — États-Unis, Japon et Union européenne ont décidé de faire front commun contre les pratiques commerciales déloyales, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué commun qui vise manifestement la Chine, sans toutefois la nommer. Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, le ministre japonais de l’Économie, Hiroshige Seko, et la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, « ont réitéré leurs inquiétudes et confirmé leur objectif commun de s’attaquer aux pratiques des pays qui mènent à d’importantes surcapacités [sur le marché], qui créent des conditions de concurrence déloyales pour leurs travailleurs et leurs entreprises […] utilisent les technologies innovantes et sapent le fonctionnement normal du commerce international », ont-ils souligné. Les ministres, qui se sont réunis mardi à New York en marge de l’Assemblée des Nations unies, nomment ainsi très précisément les griefs adressés depuis des mois à Pékin par le président américain, Donald Trump.