Une aide aux entreprises performantes suggérée

Ottawa — Un groupe d’experts constitué par le gouvernement exhorte les libéraux fédéraux à créer un programme de type « À nous le podium » pour les entreprises prometteuses en croissance et à mettre fin au soutien aux entreprises sous-performantes. Dans un rapport issu d’une série de tables de stratégie économique, le comité indique que le programme, jumelé à un régime fiscal plus concurrentiel, permettrait aux entreprises performantes d’intensifier leurs activités et autoriserait les entreprises peu performantes à échouer « pour libérer l’argent des contribuables ». Le rapport estime qu’un bon ensemble de politiques pourrait ajouter 318 milliards à l’économie d’ici 2030, mais les experts avertissent que le gouvernement doit apprendre à fonctionner à la vitesse des affaires et à réduire les multiples tracasseries administratives. « À nous le podium » est surtout connu pour avoir préparé Équipe Canada avant les Jeux olympiques de 2010, à Vancouver.