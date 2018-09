Transat: un premier hôtel au Mexique

Transat A.T. a annoncé avoir acheté un terrain et signé une promesse d’achat pour un deuxième terrain adjacent à Puerto Morelos, dans la péninsule du Yucatán, pour un montant total de 54 à 57 millions de dollars US afin d’y construire un hôtel balnéaire. La promesse d’achat pour le deuxième terrain, soumise à certaines conditions habituelles, devrait être conclue le 1er novembre 2018 ou autour de cette date. Situé sur la Riviera Maya, le village de Puerto Morelos se trouve à mi-chemin entre Cancún et Playa del Carmen, à environ 20 kilomètres de l’aéroport international de Cancún. « Ce n’est qu’un début : nous poursuivons notre travail d’exploration afin de trouver des terrains intéressants ou des établissements hôteliers que nous pourrons acquérir ou gérer », a précisé le président et chef de la direction de Transat, Jean-Marc Eustache. Pour Transat, il s’agit d’une première étape vers son objectif de détenir 5000 chambres d’hôtel, en propre ou en gestion.