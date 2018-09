Pétrole: l’OPEP ignorant Trump, le Brent grimpe au plus haut depuis 2014

Le prix du pétrole londonien a grimpé lundi à son niveau le plus élevé depuis novembre 2014 après la décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires de ne pas augmenter la production d’or noir malgré les pressions de Donald Trump.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a terminé à 81,20 $US, en hausse de 2,40 $US ou 3 % par rapport à la clôture de vendredi. Il est monté jusqu’à 81,40 $. Coté à New York, le WTI américain pour livraison le même mois a, pour sa part, fini à 72,08 $US, en hausse de 1,30 $US ou 1,8 %. Il s’agit de son plus haut niveau depuis juillet.

L’annonce de sanctions américaines à l’encontre des exportations iraniennes de pétrole a nettement participé à la montée des cours du brut ces derniers mois, les investisseurs craignant une nette réduction de l’offre d’or noir sur le marché mondial. « Ce sentiment a été renforcé lundi par l’incapacité des pays membres de l’OPEP et de ses partenaires à indiquer clairement s’ils allaient augmenter leur production une fois que les sanctions américaines entreront en vigueur », en novembre, ont souligné les analystes de Schneider Electric.

Le président américain avait exhorté jeudi sur Twitter l’OPEP à faire baisser les prix du brut. Mais une vingtaine de pays membres et non membres de l’OPEP, signataires fin 2016 d’un accord par lequel ils se sont engagés à limiter leur offre, ont décidé dimanche à Alger de ne rien faire pour l’instant. Ils interviendront pour éviter une pénurie lorsqu’ils jugeront le moment opportun, a affirmé le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Faleh.

« Il est clair que les États-Unis mettent la pression sur les pays qui importent du pétrole iranien », a commenté Naeem Aslam, analyste chez Think Markets. Les importations coréennes, par exemple, ont pratiquement chuté à zéro, avant même l’entrée en vigueur prévue début novembre des sanctions visant directement les exportations de pétrole de Téhéran.

Mais le président américain n’a pas non plus intérêt à voir les prix du brut grimper trop fort : une hausse significative du plein d’essence serait malvenue à l’approche d’élections législatives aux États-Unis. « La semaine dernière, certains investisseurs ont pu croire que les alliés des Américains au Moyen-Orient allaient augmenter leurs extractions » après le tweet de M. Trump, a relevé David Madden, analyste chez CMC Markets, à l’AFP.

Mais après leur réunion à Alger, le Comité ministériel mixte de suivi de l’accord OPEP-non OPEP (JMMC) a fait part de sa « satisfaction concernant les perspectives actuelles du marché pétrolier, avec un équilibre globalement sain entre offre et demande », selon la déclaration finale de la rencontre.