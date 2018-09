SiriusXM achète Pandora

Photo: Richard Drew Associated Press

Washington — Le groupe SiriusXM, qui domine la radio par satellite aux États-Unis, a annoncé lundi le rachat de Pandora, l’un des premiers services de streaming musical du pays. Une transaction valorisée à 3,5 milliards. SiriusXM, qui est le leader de la radio par abonnement aux États-Unis et offre des dizaines de programmes musicaux, sportifs ou d’informations particulièrement prisés par les automobilistes, voit dans ce rachat le moyen « d’étendre significativement sa présence au-delà des automobiles dans les domiciles et autres domaines mobiles », souligne le communiqué, ajoutant toutefois que, pour l’heure, il n’y aura pas de changement de programmation. SiriusXM revendique 36 millions d’abonnés en Amérique du Nord et 23 millions de personnes qui testent ses services chaque année. Pandora compte 70 millions d’utilisateurs chaque mois.