Nova Bus perce dans l’État du Michigan

Nova Bus a obtenu un contrat de la société de transport Capital Area Transit Authority (CATA) à Lansing, dans l’État du Michigan. L’entente prévoit une commande de base de 23 autobus diesel. Elle comprend également 60 options sur une période de cinq ans, pour un montant total maximum de 41,2 millions. « Nous sommes très fiers de ce premier gain dans l’État du Michigan », a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus. Les nouveaux véhicules seront entièrement assemblés dans l’usine de Nova Bus à Plattsburgh, dans l’État de New York, et les premières livraisons sont prévues pour le dernier trimestre de 2019.