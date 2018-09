La guerre commerciale pèse sur le moral des grands patrons américains

New York — Les patrons des grandes entreprises américaines ont toujours confiance dans l’économie, mais la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump commence à peser sur les perspectives d’investissements, selon un baromètre publié lundi. Ce baromètre du Business Roundtable — un groupe de lobbying qui compte les plus grandes entreprises américaines parmi ses membres et qui mesure les perspectives de ventes, d’investissements et d’embauches à un horizon de six mois — a reculé pour le deuxième trimestre consécutif, à 109,3 points, contre 111,1 sur les trois premiers mois de l’année. L’indice des ventes a augmenté, les deux autres (investissements et embauches) ont en revanche reculé.