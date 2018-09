Postes Canada: la grève est reportée

La grève qui pouvait être déclenchée à Postes Canada mercredi à 0 h 01 est reportée, du moins pour l’instant. En vertu du Code canadien du travail, pour pouvoir exercer la grève ou le lockout, le syndicat ou l’employeur doit transmettre un préavis de 72 heures — ce que ni l’un ni l’autre n’a fait à ce jour. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a fait savoir lundi qu’il avait décidé de laisser plus de temps à Postes Canada pour répondre à ses demandes. Celles-ci ont été déposées le 14 septembre dernier. Le syndicat revendique des augmentations salariales de 3,5 % par année, alors que Postes Canada offre 1,5 % par année. D’autres clauses à négocier ont trait aux questions de santé et sécurité, de même qu’à la conciliation travail-famille.