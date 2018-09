Volkswagen en Cour suprême

Photo: Paul J. Richards Agence France-Presse

Volkswagen s’adresse à la Cour suprême afin d’échapper à l’action collective la visant de la part de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Un juge de la Cour supérieure avait partiellement autorisé, le 24 janvier dernier, l’action collective contre le constructeur automobile liée au trucage d’un logiciel qui faisait en sorte que des véhicules diesel émettaient plus de matières polluantes que le permettent les normes environnementales. La demande de l’AQLPA et de son président, André Bélisle, était toutefois la première qui ne ciblait pas des dommages pour les propriétaires de ces véhicules, mais bien pour l’ensemble de la population québécoise quant à leur santé et pour le non-respect des lois environnementales. L’AQLPA réclame 35 $ par citoyen en dommages punitifs.