L’inflation, toujours élevée

Ottawa — La pression sur les prix à la consommation s’est accrue le mois dernier au Canada, l’inflation étant restée forte alors que sa cadence sous-jacente s’amplifiait — deux signes qui laissent croire aux observateurs que les taux d’intérêt vont bientôt grimper. L’inflation canadienne annuelle s’est établie à 2,8 % en août, ce qui était inférieur à la lecture de 3 % enregistrée en juillet, qui avait été la plus forte en sept ans. Avant de prendre ses décisions en matière de taux, la Banque du Canada étudie les trois mesures de l’inflation sous-jacente, qui excluent des éléments plus volatils comme les prix de l’essence. Les données de Statistique Canada montrent que chacune de ces mesures a encore augmenté en août, la moyenne des trois ayant atteint 2,1 %, par rapport à 2 % en juillet et 1,96 % en juin. Douglas Porter, économiste en chef de la Banque de Montréal, a observé que, regroupées, les mesures de base correspondent à certaines des plus hautes lectures d’inflation sous-jacentes que le Canada a connues depuis 2009.