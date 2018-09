HS Télécom ferme ses portes

HS Télécom fermera ses portes. Les membres de la section locale 2009 d’Unifor ont appris qu’ils perdront leur emploi le 31 janvier prochain. « On avait eu des licenciements annoncés la semaine dernière, mais là, c’est le couperet qui tombe. C’est l’incompréhension et la stupeur pour nous », a commenté Philippe Lavoie, président de la section locale, qui représente 140 salariés. L’employeur motive sa décision par la baisse de volume de travail entraînée par la perte de contrat avec son principal client, Vidéotron. Les techniciens travaillaient en sous-traitance pour Vidéotron, qui a décidé de rapatrier ce service en interne. Au total, l’entreprise compte 250 employés, selon l’information disponible sur le site Internet. HS Télécom était basée à l’origine à Québec et en Estrie.