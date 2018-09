L’«or vert» dope-t-il la Bourse?

2018 semble être au cannabis ce que 2017 a été au bitcoin. La marijuana euphorise les spéculateurs boursiers.

L’élément dominant sur Wall Street a été cette séance de mercredi au cours de laquelle la canadienne Tilray a atteint une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars. Cette journée du 19 septembre a été plutôt spectaculaire pour ce producteur déficitaire, au chiffre d’affaires annuel de 20 millions $US. Comme l’a rapporté l’Agence France-Presse, l’action de Tilray a gagné jusqu’à 93 % en cours de séance, obligeant l’opérateur boursier à suspendre temporairement le titre à cinq reprises. Après avoir brusquement plongé, le titre a finalement terminé la journée en hausse de 38,1 % à 214,06 $US, soit près de treize fois son prix d’introduction au Nasdaq de 17 $US, le 19 juillet dernier. Il a terminé la semaine à 123 $US, en recul de 30 % au cours de la journée de vendredi, de 43 % depuis son sommet de mercredi.

Si l’engouement spéculatif s’est concentré sur Tilray mercredi, les autres producteurs inscrits en Bourse ne sont pas en reste. Aurora affiche un gain d’environ 300 % sur un an, Canopy, de quelque 240 % et Aphria, de plus de 180 %. Pour les appétits moins spéculatifs ou allant vers l’approche portefeuille, un des fonds indiciels disponibles sur le marché, le Fonds négocié en Bourse Horizons Medical Marijuana Life Sciences, est en hausse de 150 % sur un an.

Certes, la légalisation du cannabis à usage récréatif a ouvert l’horizon de ces producteurs, mais le véritable élan est venu d’abord du jeu de consolidation entre eux. Puis de leurs rapprochements avec les brasseurs. Constellation Band a injecté 4 milliards de dollars dans Canopy et Molson Coors prévoit de prendre le contrôle de Hexo (hydropothicaire) avec l’objectif de développer une boisson non alcoolisée à base de cannabis. Pernod Ricard s’intéresse aussi à ce marché.

Le marché des produits dérivés

À ces rapprochements s’ajoutent les partenariats avec le secteur pharmaceutique, de l’alimentation puis, cette semaine, avec l’industrie des boissons gazeuses. Selon l’agence Bloomberg, Coca-Cola discuterait avec Aurora en vue de proposer des boissons au cannabis à des fins thérapeutiques. L’entreprise a par la suite confirmé son intérêt pour l’utilisation d’un principe non psychoactif du cannabis comme ingrédient dans certaines boissons.

Statistique Canada a estimé que près de 5 millions de Canadiens âgés de 15 à 64 ans ont dépensé approximativement 5,7 milliards en 2017 pour se procurer du cannabis à des fins médicales (10 % du marché) ou non. Mais avec cette multiplication des potentialités dans l’univers des produits dérivés, Tilray évoquait cette semaine une industrie de 150 milliards. La Bourse, en tant que marché d’anticipation, s’intéressant à l’avenir et non au passé, « l’or est devenu vert à Wall Street », titrait-on cette semaine.

Cette frénésie n’est pas sans nourrir l’envolée continue de l’indice Nasdaq, qui compte déjà sur l’engouement pour les valeurs technologiques. Après avoir bondi de 28 % l’an dernier, cet indice affiche une poussée de 16 % depuis le début de 2018, surpassant de loin la performance d’ensemble. En cette année boursière dominée par les États-Unis, le S P 500 affiche une croissance de 9,6 % depuis janvier et le Dow Jones, de 8,2 %. Ailleurs, on passe de 5 % au Japon à 3 % à la Bourse de Paris et à du surplace à Toronto, alors que les indices de référence d’Allemagne et de Londres sont en recul. Ce qui a fait écrire à Robert Kavcic, économiste senior chez BMO Marchés des capitaux, que ce long cycle haussier en Bourse n’implique désormais qu’une seule poche, les valeurs technologiques américaines. « En fait deux, si vous incluez les titres du cannabis. »

Une bulle, tout cela ? Le mot correction demeure sur les lèvres. Dans sa révision des perspectives économiques mondiales publiées cette semaine, l’Organisation de coopération et de développement économiques a évoqué deux grands risques financiers s’accumulant de nouveau dix ans après la crise. L’OCDE pointe en direction de la dette totale et du cours des actions. Dans le graphique retenu, on observe que le Nasdaq a été multiplié par 7 depuis la reprise en 2009, contre une multiplication par 4 pour l’indice plus élargi et plus représentatif S P 500, par 3,5 pour le Nikkei japonais, par 2 pour l’indice de référence européen.