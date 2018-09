Un conflit à Postes Canada aurait un impact limité sur les détaillants qui vendent en ligne

Un conflit de travail chez Postes Canada pourrait n’avoir qu’un impact limité sur les entreprises qui vendent leurs produits en ligne, estime le président du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

« Si ce sont des grèves rotatives qui changent d’endroit, une fois à Calgary, une fois à Montréal, une fois à Toronto… Si c’est ça, ça n’a pas beaucoup, beaucoup d’impact à court terme. Par contre, il faut surveiller la situation », a affirmé lors d’un entretien le président du CQCD, Léopold Turgeon. Selon un sondage fait en 2017, 38 % des 5500 membres du CQCD ont dit avoir un site Internet transactionnel.

À l’approche du 26 septembre, date à laquelle les droits de grève et de lockout pourraient être mis à exécution, des PME clientes de Postes Canada commencent à réfléchir aux solutions de remplacement. Bon an mal an, environ deux colis sur trois passent entre les mains de la société.

« Ce qu’on pense faire, comme dans le passé, c’est recourir à Purolator jusqu’à ce que ça soit réglé. C’est certain que c’est plus cher pour nous, mais on n’a pas vraiment le choix », a dit vendredi Tania Brassard, cofondatrice de Go Wood, qui fabrique des lunettes de soleil et des étuis de téléphone en bois. Les autres options peuvent coûter jusqu’à 30 % de plus, car les volumes expédiés via Postes Canada permettent de bénéficier d’un tarif préférentiel. Pour le moment, c’est « plus une source d’irritation qu’une grosse inquiétude ».

Chez Velvet Moustache, qui fabrique des peluches animalières à partir de matières récupérées, on mentionne aussi le coût supérieur des moyens alternatifs. Selon Camille St-Amand, responsable des communications et du service à la clientèle, ces frais touchent notamment les envois à l’étranger.

La tenue d’une grève ou le déclenchement d’un lockout devra être précédé d’un préavis de 72 heures.

« Les négociations […] se poursuivent et nous demeurons positifs quant aux progrès réalisés », a indiqué la présidente du conseil et p.-d.g. par intérim, Jessica McDonald, dans une déclaration transmise par courriel.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes représente environ 50 000 facteurs.