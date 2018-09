Vol de 60 millions $US en cryptomonnaies

Tokyo — Des pirates informatiques ont subtilisé quelque 60 millions $US en cryptomonnaies à une entreprise japonaise. La firme Tech Bureau a annoncé jeudi que son service virtuel de change de devises Zaif a été infiltré pendant deux heures la semaine dernière. Les pirates se sont notamment emparés de bitcoins et de monacoins. Environ 20 millions $US de la somme volée appartenaient à la compagnie. Le reste provenait des portefeuilles des clients. La cryptomonnaie la plus populaire, le bitcoin, est une forme légale de paiement au Japon depuis avril 2017, et plusieurs détaillants de premier plan acceptent les paiements en bitcoins.