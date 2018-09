Le patron d’Alibaba renie sa promesse à Trump

Pékin — Jack Ma, le fondateur du géant chinois du commerce électronique Alibaba, a renoncé à son ambitieuse promesse de créer un million d’emplois aux États-Unis, pour cause de guerre commerciale, selon une interview d’un média d’État publiée jeudi. L’homme le plus riche de Chine avait pris cet engagement en janvier 2017 aux côtés de Donald Trump à New York. Le patron entendait ainsi courtiser le nouveau locataire de la Maison-Blanche, alors tout juste élu président. « Cette promesse se fondait sur deux conditions préalables : celle d’une coopération amicale entre la Chine et les États-Unis, et celle d’un commerce bilatéral rationnel et objectif », a déclaré Jack Ma à l’agence de presse Chine nouvelle. « La situation actuelle fait que [...] cet engagement est désormais impossible à tenir. »