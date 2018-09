Wells Fargo va supprimer 26 500 emplois

New York — La banque américaine Wells Fargo, frappée récemment par plusieurs scandales, va supprimer entre 5 % et 10 % de ses effectifs au cours des trois prochaines années, ce qui pourrait concerner jusqu’à 26 500 postes. L’établissement, qui avait réussi à traverser la crise financière sans trop de dégâts, a pris de plein fouet les conséquences des différents scandales qui l’ont frappé depuis. Wells Fargo avait été condamné en avril à une amende de 1 milliard de dollars et s’est vu interdire par la Banque centrale américaine toute expansion jusqu’à ce qu’il prenne des mesures destinées à corriger ses erreurs, une décision sans précédent aux États-Unis pour un établissement de cette taille.