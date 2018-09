Grève de neuf jours à Loto-Québec

Quelque 450 professionnels travaillant pour Loto-Québec débraieront durant neuf jours, à compter de samedi, pour protester contre la lenteur des négociations visant le renouvellement de leur convention collective. Ces professionnels travaillent dans les technologies de l’information, des communications, des ventes et du marketing, des finances, de l’approvisionnement, de l’immobilier et du secteur juridique. Le syndicat soutient que « la vente et la validation de billets de loto pourraient être ainsi affectées ». Les principaux points en litige sont la rémunération, la sécurité d’emploi et des mesures de conciliation travail-famille. La convention collective est échue depuis le 31 mars 2015, comme c’était le cas pour l’ensemble des employés de l’État.