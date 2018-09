Chevron et Exxon rejoignent une initiative pour le climat

Paris — Les géants pétroliers américains Chevron et ExxonMobil ont rejoint jeudi une initiative d’entreprises du secteur pour lutter contre le changement climatique. La Oil and Gas Climate Initiative a annoncé que ces deux mastodontes compteraient parmi ses membres à partir de lundi. L’initiative revendique désormais environ 30 % de la production pétrolière et gazière mondiale. En 2016 les groupes membres avaient annoncé la mise en place d’un fonds d’investissement doté d’un milliard de dollars visant à soutenir le développement de technologies pouvant réduire les émissions de GES. Ses deux priorités sont le captage, le stockage et la valorisation du CO2, ainsi que la réduction des émissions de méthane du secteur.