Des multinationales souscrivent à la charte sur le plastique

Photo: Andrew Vaughan La Presse canadienne

De grandes multinationales, dont Unilever et Walmart, se sont engagées jeudi à appliquer la charte sur le plastique du G7, qui vise à atteindre un taux de recyclage de 100 % en 2040, a annoncé la ministre canadienne de l’Environnement Catherine McKenna. Dans ce texte basé sur le volontariat, de nombreux pays s’étaient notamment engagés à ce que 100 % des plastiques soient recyclables à travers le monde d’ici 2030. Ils souhaitent en outre soutenir l’industrie pour recycler et réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d’ici 2030 et récupérer 100 % de tous les plastiques d’ici 2040. IKEA Canada, Loblaws, Coca-Cola, Volvo, A&W Canada, BASF Canada, Nestlé Canada et Dow Chemical se sont ausi engagés à appliquer cette charte.