Wall Street dopée par le cannabis

New York — Wall Street s’est complètement emballée mercredi pour le cannabis, alors que les entreprises spécialisées suscitaient à la fois l’euphorie d’investisseurs et les doutes d’observateurs craignant une descente brutale. L’action de Tilray, une entreprise canadienne cotée à New York, a gagné jusqu’à 93 % en cours de séance, obligeant l’opérateur boursier à suspendre temporairement le titre cinq fois. L’entreprise y vaut désormais près de 20 milliards de dollars. « Cela montre qu’il y a encore de la place pour la spéculation effrénée à Wall Street », remarquait Gregori Volokhine, gérant de portefeuille pour Meeschaert Financial Services. Cronos, une autre société canadienne également cotée à New York, a gagné 9,8 % tandis que sa compatriote Canopy Growth a lâché 4,9 %.