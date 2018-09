Recul de la pauvreté mondiale

Photo: Chinatopix Via Associated Press

Washington — Le taux de pauvreté mondiale n’a jamais été aussi faible. La Banque mondiale a indiqué mercredi que 10 % des humains survivaient avec moins de 1,90 $US par jour en 2015, comparativement à 11,2 % en 2013. Cela signifie que 735,9 millions de personnes vivaient sous le seuil de la pauvreté en 2015, contre 804,2 millions deux ans plus tôt. La pauvreté est en déclin partout sauf au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où des conflits en Syrie et au Yémen ont gonflé le taux de pauvreté de 2,6 % en 2013 à 5 % en 2015. Le taux de pauvreté se chiffrait à 41,1 % en Afrique subsaharienne ; à 12,4 % en Asie du Sud ; à 4,1 % en Amérique latine et dans les Caraïbes ; à 2,3 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique ; et à 1,5 % en Europe et en Asie centrale.