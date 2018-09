Une demande d’action collective est déposée contre la CIBC

Toronto — Une action collective au sujet des commissions de suivi versées à des courtiers exécutants pour des fonds communs de placement a été proposée contre la Banque CIBC et la Compagnie Trust CIBC. La poursuite allègue que les investisseurs qui détiennent les fonds communs de placement par l’entremise de firmes de courtage réduit n’ont obtenu aucune valeur pour les commissions de suivi qu’ils ont payées. L’affaire déposée par Siskinds LLP et Bates Barristers PC réclame une indemnisation pour ces investisseurs. Les avocats de Siskinds et de Bates ont déjà proposé des actions collectives contre Gestion d’actifs 1832, de la Banque Scotia, et Gestion de placements TD, fiduciaire et gestionnaire des fonds communs de placement TD.