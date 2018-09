Le prix des aliments augmentera bientôt

Les chefs de la direction de trois grandes chaînes de supermarchés du pays ont averti mardi que les prix des aliments allaient bientôt grimper dans leurs établissements. Les récentes pressions sur l’industrie — notamment la hausse des salaires minimums dans certaines provinces, l’augmentation des coûts du carburant et du transport, ainsi que le conflit commercial avec les États-Unis — entraîneront bientôt une inflation des prix, ont expliqué mardi les dirigeants de Metro, des Compagnies Loblaw et d’Empire, à l’occasion d’une conférence organisée par la Banque Scotia. Le salaire minimum de l’Ontario est notamment passé, le 1er janvier, de 11,60 $ à 14 $ l’heure, et les coûts du carburant et du transport ont aussi augmenté.