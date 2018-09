Enquête sur les commentaires de Musk

Photo: Chris Carlson Associated Press

Tesla a fait savoir mardi que le ministère américain de la Justice enquêtait sur le fabricant de véhicules électriques pour un tweet controversé de son p.-d.g., Elon Musk, évoquant début août son retrait de la Bourse, une annonce qui faisait reculer le titre à Wall Street. « Le mois dernier, après l’annonce par Elon [Musk] qu’il songeait à retirer l’entreprise de la cote, Tesla a reçu, de la part du ministère de la Justice, une demande de documents [à fournir] volontairement et [Tesla] s’est montré coopératif et y a répondu », a indiqué à l’AFP un porte-parole du groupe dans une déclaration écrite. Toutefois, « nous n’avons pas reçu d’assignation ni de demande de déposition ou autre procédure formelle », a-t-on poursuivi de même source. L’initiative judiciaire a été déclenchée après un tweet d’Elon Musk évoquant début août son intention de retirer le groupe de la cote et assurant avoir, pour réaliser l’opération, un « financement assuré ». Cette intervention avait fait bondir de 11 % à 379,57 $ l’action de l’entreprise sur la place new-yorkaise. Le groupe a depuis abandonné cette idée et l’action a perdu jusqu’à 30 % de sa valeur en Bourse. Selon les médias américains, le groupe est déjà visé pour les mêmes faits par une enquête du gendarme des marchés financiers, la SEC. Les autorités boursières voudraient notamment savoir si les intentions de M. Musk et ses déclarations sur le financement étaient bien réelles.