Le nouveau patron d’Air France-KLM investit dans le groupe

Paris — Le nouveau patron d’Air France-KLM, Benjamin Smith, investira la moitié de sa rémunération fixe, soit 450 000 euros (679 500 $CAN) par an, dans le capital du groupe pour afficher sa « confiance » dans « le futur succès » du groupe, dont il a pris les commandes lundi, selon une vidéo interne. L’annonce de la rémunération du nouveau directeur général avait créé des remous cet été. Elle pourra atteindre un maximum de 4,25 millions d’euros (6,46 millions de dollars) par an — dont 900 000 euros (1,37 million de dollars) de rémunération fixe, le reste étant lié à des conditions de performances, soit plus du triple de celle de son prédécesseur. Son arrivée intervient dans un contexte de fortes attentes après des mois de dialogue, sans résultat, sur les salaires avec l’intersyndicale.