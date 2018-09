Trump devrait annoncer de nouvelles taxes sur les importations chinoises

L’administration Trump s’apprête à frapper lundi des dizaines de milliards de dollars de produits importés de Chine d’une nouvelle taxe punitive, a indiqué le président américain.

« Nous allons annoncer quelque chose […] juste après la clôture des marchés », a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche, quand on l’a interrogé sur les nouvelles taxes sur des produits chinois.

« Cela va faire entrer beaucoup d’argent dans les caisses des États-Unis », a-t-il ajouté sans donner de précision sur la liste des produits concernés.

Selon des informations de la presse américaine, 200 milliards de produits chinois vont ainsi être taxés à 10 %. Une annonce officielle devrait être faite après la clôture des marchés à 16 h.

Le président lui-même n’a donné aucun détail, mais il n’a jamais fait mystère de son intention d’augmenter un peu plus la pression sur Pékin, évoquant ce montant de 200 milliards, pour forcer les autorités chinoises à prendre des mesures non seulement pour réduire l’excédent commercial avec les États-Unis mais encore pour compenser le « vol » de la propriété intellectuelle.

Dans la matinée, il avait menacé de « Tariffer ! » les pays refusant de pratiquer un commerce équitable avec les États-Unis, dans un néologisme dont il a le secret.

Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country - and yet cost increases have thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be “Tariffed!”