Le chômage passe sous la barre des 20% en Grèce

Athènes — Le taux de chômage en Grèce a baissé à 19 % au deuxième trimestre 2018, passant sous la barre symbolique de 20 % pour la première fois sur une base trimestrielle depuis fin 2011, a annoncé jeudi le service des statistiques grecques, Elstat. Au précédent trimestre, le taux de chômage s’était maintenu à 21,2 %, tandis qu’au deuxième trimestre 2017 il s’établissait à 21,1 %. La croissance du PIB s’est poursuivie en Grèce au deuxième trimestre 2018, avec une progression de 1,8 % sur un an et de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, alors que le pays est officiellement sorti fin août des programmes de prêts UE-FMI assurant depuis 2010 sa survie financière en échange d’une purge d’austérité. La Grèce continue d’avoir de loin le taux de chômage le plus élevé d’Europe.