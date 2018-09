GM rappelle un million de véhicules

Photo: Tony Gutierrez Associated Press

New York — Le constructeur américain General Motors rappelle 1,2 million de camionnettes et VUS en Amérique du Nord pour un problème sur la direction assistée électrique, à l’origine de 30 accidents qui ont fait deux blessés. Les véhicules concernés « peuvent se trouver confrontés à une perte temporaire du système de direction assistée électrique suivie d’un retour soudain » de ce dispositif d’aide à la conduite, détaille un document de l’agence de la sécurité routière (NHTSA) consulté jeudi par l’AFP. L’opération concerne des voitures de l’année modèle 2015 des marques Chevrolet Silverado, GMC Yukon, GMC Sierra LD, Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban et Chevrolet Tahoe.