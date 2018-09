Une application de cybersécurité disponible pour tous

Les citoyens pourront télécharger d’ici la fin du mois une application gratuite qui viendra sensiblement accroître la sécurité de leur téléphone intelligent. Avec l’application Protection, que l’on promet pour la fin de septembre, l’utilisateur pourra détecter les courriels et textos qui apparaissent douteux, par exemple les tentatives de fraude ou d’hameçonnage, dans le but de sécuriser davantage son appareil mobile. L’initiative annoncée mercredi viendra de CyberEco, créée par une collaboration entre des institutions financières concurrentes, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins, en partenariat avec Deloitte et le groupe RHEA, spécialisé en sécurité informatique.