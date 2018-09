Les prix des billets d’avion ont grimpé de plus de 10% au 3e trimestre

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Toronto — Les prix des billets d’avion ont augmenté de plus de 10 % au cours des deux premiers mois du troisième trimestre, révèle une enquête réalisée par la Banque Royale, Air Canada et WestJet ayant choisi de refiler la hausse des prix du carburant à leurs clients. Malgré un léger recul en août, les tarifs ont augmenté de 12,5 % chez Air Canada en juillet et en août, et de 11,3 % chez WestJet, par rapport à l’année précédente. Les deux plus grandes lignes aériennes du pays ont augmenté leurs tarifs en juillet, principalement sur les vols intérieurs. Le trafic de passagers demeure élevé, celui de WestJet ayant affiché une croissance de 8,1 % en août, alors que sa capacité a augmenté de 10 %.