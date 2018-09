Climat: la Californie lance un défi à Trump

Solaire, éolien, géothermie… La Californie, cinquième puissance économique mondiale et fer de lance de la lutte contre le changement climatique, s’est officiellement engagée lundi pour une énergie « 100 % propre » d’ici 2045, dans un geste de défi au président climatosceptique Donald Trump. « Avec cette loi, la Californie est sur les rails pour remplir les objectifs de l’accord de Paris et même aller au-delà », a lancé son gouverneur démocrate, Jerry Brown. Jusqu’à présent, seul l’archipel d’Hawaï s’était doté d’une politique aussi volontariste. Une vingtaine de pays ont pris des mesures similaires, mais aucun n’a l’envergure économique ni le poids politique de l’État américain le plus peuplé avec environ 40 millions d’habitants.