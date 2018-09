Importants surplus à Québec

Les coffres du gouvernement québécois ont dégagé un surplus de 552 millions dans les trois premiers mois de l’année 2018-2019, cinq fois plus que l’an dernier à pareille date. Si l’on exclut le versement au Fonds des générations, le surplus atteint 1,3 milliard, comparativement à 600 millions en 2017. Selon le Rapport mensuel des opérations financières pour le mois de juin, l’excédent du premier trimestre s’explique principalement par une croissance de plus de 6 % des revenus autonomes (impôts et taxes) et de 5 % des transferts fédéraux, conjuguée à une baisse de 4 % du service de la dette. Dans son rapport préélectoral du 20 août, le ministère des Finances a indiqué que le surplus de 2017-2018 est de 1,4 milliard supérieur à ce qui était prévu en mars.