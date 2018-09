ALENA: un républicain interpelle les libéraux

Ottawa — Un membre d’un comité influent du Congrès américain exhorte le gouvernement libéral canadien d’assouplir la mainmise de l’État sur le secteur laitier afin de dénouer l’impasse dans les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain. Le républicain Tom Reed, membre du Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants, a déclaré dans une entrevue télévisée dimanche que de fournir un plus grand accès au marché aux producteurs laitiers américains pourrait apaiser le président Trump. Le système de gestion de l’offre dans le secteur laitier représente un point d’achoppement majeur dans les négociations. Tom Reed a mentionné à l’émission The West Block que les libéraux devraient éliminer les barrières tarifaires dans le secteur laitier, sans nécessairement se débarrasser de la gestion de l’offre.