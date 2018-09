La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,5%

La Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour, son taux directeur, à 1,5 %.

La banque centrale a expliqué par voie de communiqué que les données récentes renforcent l’évaluation du conseil de direction, qui estime que des taux d’intérêt plus élevés seront justifiés pour assurer l’atteinte de la cible d’inflation.

Elle ajoute que les investissements des entreprises et les exportations ont affiché une solide croissance depuis plusieurs trimestres.

De plus, l’activité sur le marché du logement commence à se stabiliser, du fait que les ménages sont en train de s’ajuster aux taux d’intérêt plus élevés et aux changements apportés aux politiques en matière de logement.

La banque centrale ajoute que la croissance du crédit s’est modérée et que l’amélioration continue de l’emploi et du revenu du travail contribue à soutenir la consommation.

D’autres détails suivront.