MTY achète sweetFrog

Groupe d’alimentation MTY a annoncé mardi qu’une de ses filiales en propriété exclusive a signé un accord pour acquérir la majorité des actifs du réseau de franchises de sweetFrog Premium Frozen Yogurt, pour une contrepartie estimée à 35 millions $US. sweetFrog compte actuellement 254 emplacements franchisés et 78 emplacements propriétaires. Sur ces 332 restaurants, 324 sont situés aux États-Unis et huit sont situés à l’international. Au cours des 12 derniers mois, le chiffre d’affaires du réseau de sweetFrog a généré plus de 92 millions $US. MTY compte aujourd’hui plus de 5400 emplacements. Il est propriétaire de dizaines de bannières, notamment Bâton Rouge, Ben Florentine, Mike’s, La Crémière, Sushi Shop, Valentine et Vieux Duluth.