Amazon vaut 1000 milliards

Amazon, le petit libraire en ligne, est devenu en un peu plus de vingt ans un mastodonte planétaire du commerce avec une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards $US. Jeff Bezos a fondé son entreprise en 1994 avec de l’argent emprunté à ses parents. Il est depuis devenu l’homme le plus riche au monde (plus de 165 milliards de dollars au compteur mardi). Fort de ses succès, Amazon a rejoint mardi Apple dans le club des sociétés dépassant les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière quand son action a atteint 2050,27 $US au cours de la séance à Wall Street. Elle est revenue sous cette barre avec un cours en clôture à 2039,51 $ US.