Legault a la SQ, le SPVM et l’UPAC dans sa mire

S’il est élu, François Legault révisera le travail des patrons de la Sûreté du Québec (SQ), de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Robert Lafrenière, grand patron de l’UPAC depuis ses débuts, « n’a pas été nommé par un vote aux deux tiers de l’Assemblée nationale », a rappelé M. Legault en point de presse dimanche. C’est là une allusion à une demande de longue date de la Coalition avenir Québec (CAQ) et du Parti québécois (PQ) concernant le processus de nomination de ce commissaire — Québec solidaire va dans le même sens.

« Ça ne veut pas dire que ça le disqualifie, mais ça veut dire qu’il va falloir revoir les façons de faire, s’assurer qu’il y a une indépendance, a dit M. Legault. Son poste sera réévalué comme les autres — les directeurs de la SQ et du SPVM. »

Le gouvernement Couillard a modifié en février par le projet de loi 107 le processus de nomination du commissaire de l’UPAC, suivant ainsi les recommandations de la commission Charbonneau.

C’est le gouvernement qui nomme le commissaire pour un mandat non-renouvable de sept ans, à partir d’une liste de noms fournie par un comité de sélection composée de deux sous-ministres, un avocat désigné par le bâtonnier du Québec, un directeur de police et une personne issue du monde municipal.

Philippe Couillard a réitéré dimanche avoir suivi « rigoureusement » les recommandations de la Commission Charbonneau concernant la désignation du commissaire à la lutte contre la corruption.

Mais ce n’est pas assez aux yeux de François Legault, qui se demande « pourquoi les libéraux veulent choisir le patron de l’UPAC seuls ? ».

Ingérence

Par ailleurs, un des candidats-vedette de la CAQ — l’ex-porte parole du SPVM, Ian Lafrenière — a du expliquer dimanche ce qu’il a voulu dire la veille dans une entrevue où il a confié avoir détesté « l’ingérence politique » dans son travail de policier. Le flou de ses propos lui a valu de vives réactions de ses adversaires politiques.

En fait, il semble que M. Lafrenière ne faisait référence à rien d’autre que les événements entourant la commission Chamberland sur la protection des sources journalistiques. Celle-ci a été mise sur pied en novembre 2016 après que plusieurs journalistes eurent été espionnés par des corps policiers.

« Je faisais référence de façon très claire à Chamberland, a soutenu — sous une pluie torrentielle à Chambly — le candidat caquiste dans Vachon. Je l’ai vécu de très proche, j’ai trouvé très triste de voir qu’on s’en était pris à des journalistes pour voir à qui ils parlaient. Alors pour moi c’est un exemple d’ingérence. »

« On se rappellera que des coups de fil ont été passés, soit par le maire qui était en poste, et même par un ministre qui était en poste aussi », a dit M. Lafrenière. Et plus loin : « Ça a commencé par des appels. Encore là on parle pas de crimes, on parle de petits gestes qui sont insidieux mais qui sont importants. Des gens élus qui appellent pour demander qui parlent aux médias, quelles sont les sources, ça a mené à une grosse enquête. C’est ce que j’ai dit hier, c’est ce que je n’aimais pas. »

Le rapport de la commission Chamberland disait qu’il « n’y a pas de preuve concluante ici permettant de dire qu’un élu est intervenu pour demander d’instituer, de suspendre ou d’abandonner une enquête criminelle, ou pour donner quelque directive que ce soit relativement à une telle enquête. »

Mais il ajoutait aussi que « l’appel d’un maire ou d’un ministre responsable des affaires policières à un directeur de police fait nécessairement l’objet d’une attention particulière. Et les souhaits qu’ils expriment ou les questions qu’ils posent peuvent rapidement être perçus comme des ordres. »

Rien d’autre ?

Ian Lafrenière a répondu « absolument pas » lorsqu’interrogé à savoir s’il avait été témoin d’autres cas d’ingérence.

M. Lafrenière a également indiqué qu’il a témoigné (en huis clos) à la commission. « J’ai dit ce que j’avais à dire et j’ai fait mon devoir de policier ». Il a autrement laissé entendre avoir été tassé du service des communications (en juin 2016) parce qu’il aurait résisté à certaines pressions.

« J’ai beaucoup de respect pour le travail des journalistes, j’y crois profondément, a-t-il soutenu. Et si ça a fait en sorte que j’ai perdu mon travail, bien j’étais prêt à le faire parce que pour moi c’était important, j’ai des convictions. »

Le premier ministre Couillard a pour sa part soutenu qu’il « n’y a pas d’ingérence politique dans les enquêtes policières au Québec. Il n’y en a pas. »

Avec Marie-Michèle Sioui et Marco Bélair-Cirino