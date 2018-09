Le PQ promet de décentraliser les décisions en région

Mercredi dernier, pendant que le Parti québécois écartait son candidat dans Drummond–Bois-Francs , une autre candidate péquiste annonçait qu’elle renonçait à briguer les suffrages — cette fois dans la circonscription de Laporte.Dans une publication Facebook passée sous le radar médiatique, Barbara Guy a annoncé le 29 août qu’elle ne porterait finalement plus les couleurs du PQ dans le château-fort libéral de Laporte, en Montérégie.« L’établissement d'enseignement où je travaille m’a confié un mandat professoral plus important que ce à quoi je m’attendais, et qui serait difficile de concilier avec le rythme effréné d’une campagne électorale », a-t-elle écrit. « Je continuerai de m’impliquer au Parti Québécois […] et j’ai très hâte de militer à travers ses différentes instances », a-t-elle ajouté.Le parti a réagi à son annonce dimanche. « Barbara Guy a choisi il y a quelques jours de ne pas être candidate, notamment vu la charge de travail. Elle a décidé, d’un commun accord avec le parti, de se retirer, mais demeure militante », a affirmé l’attaché de presse Mathieu Lavigne. « Elle sera remplacée sous peu par un autre candidat. »Le PQ a obtenu sa dernière victoire dans Laporte en 1976.