Ottawa affiche un surplus de 1,1 milliard

Ottawa a dégagé un excédent budgétaire de 1,11 milliard en juin, comparativement à un excédent de 16 millions au même mois l’an dernier, stimulé par la hausse des recettes fiscales, des cotisations d’assurance-emploi et d’autres revenus. Selon la revue financière mensuelle publiée vendredi par le ministère des Finances, les recettes ont totalisé 27,13 milliards en juin, en hausse par rapport aux 24,98 milliards du même mois l’an dernier. Les dépenses de programmes ont totalisé 23,81 milliards, en hausse par rapport à 22,94 milliards, tandis que les frais de la dette publique pour le mois se sont élevés à 2,21 milliards, contre 2,04 milliards un an plus tôt.