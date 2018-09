WestJet choisit son chef de l’exploitation

WestJet a annoncé la nomination du commandant de bord Jeffrey Martin au poste de chef de l’exploitation. Il dirigera une équipe de 11 000 employés regroupés au sein du service des opérations aériennes, des centres d’appels et service en vol, des aéroports, de l’entretien et des activités de WestJet Encore. « Il arrive de chez JetBlue, la sixième compagnie aérienne en importance aux États-Unis, où il occupait, plus récemment, le poste de vice-président directeur, Opérations […] Avant cela, il a travaillé pendant 22 ans auprès de Southwest Airlines, où il a commencé sa carrière dans le domaine de l’aviation commerciale à titre de pilote et occupé divers postes de direction jusqu’à devenir vice-président du centre de coordination des opérations », peut-on lire dans le communiqué.