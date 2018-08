Les négociateurs canadiens et américains se sont quittés vendredi à Washington sans entente sur une version modernisée de l’ALENA, mais reprendront les discussions la semaine prochaine, a indiqué à l’AFP une source gouvernementale canadienne.

« Nous reprendrons les négociations la semaine prochaine », a dit ce haut responsable, proche des discussions. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui dirige l’équipe de négociateurs canadiens dans ce dossier commercial stratégique, donnera une conférence de presse à l’ambassade du Canada à Washington vendredi à 16 h 30.

Vendredi après-midi, le président américain Donald Trump avait rappelé sa ligne de fermeté extrême envers le Canada en confirmant d’un tweet des propos très durs ayant fuité dans le Toronto Star.

Dans son tweet, M. Trump s’est indigné que ses propos tenus en toute confidence devant des journalistes aient été publiés, mais il a ajouté que : « Au moins, le Canada sait à quoi s’en tenir ! »

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!